Фуад Мурадов: В Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана будут кадровые изменения

9 мая 2018 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев дал серьезные поручения по работе с диаспорой, сказал в среду журналистам председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

«Обязательно будут кадровые изменения, в этом плане идет серьезная работа. В работе комитета должны быть новые направления. Новые кадры должны владеть несколькими языками, что очень важно, поскольку наши соотечественники живут в более чем ста странах мира. Сегодня нет такой точки мира, где ни проживали бы азербайджанцы», - сказал Мурадов.

По его словам, работа с диаспорой связана не только с азербайджанцами, проживающими за рубежом, но и с иностранцами , которые живут в Азербайджане

«В этой сфере должны быть два направления. Мы должны стараться привлечь в комитет наших граждан, проживающих за рубежом, среди которых должны быть люди науки, бизнесмены и хорошие специалисты. Несомненно, что данные Президентом поручения будут безотлагательно выполнены. Те, кто примет новые требования, новый подход, продолжат работать», - сказал Мурадов.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Фуад Мурадов был назначен главой Госкомитета по работе с диаспорой, сменив на этом посту Назима Ибрагимова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Фуад Мурадов возглавил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана
Политика 23 апреля 19:42
Назначен председатель Госагентства по туризму Азербайджана
Политика 23 апреля 19:41
В Баку депутаты пяти стран сыграют в футбол
Общество 6 марта 17:59
Закон Азербайджана по борьбе с допингом включен в десятку лучших в мире
Общество 26 января 15:02
Азербайджанская молодежь на мировом уровне заявила о себе во всех сферах - депутат
Общество 24 декабря 2017 17:06
Основы воспитания молодёжи в духе патриотизма были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым - Фуад Мурадов
Политика 11 декабря 2017 21:21
Избрание Фарида Гаибова президентом UEG – успех Азербайджана - депутат
Политика 4 декабря 2017 23:11
Азербайджан впервые принимает участие во Всемирной конференции по интернету
Общество 3 декабря 2017 12:52
В Азербайджане необходимо облегчить выдачу студентам образовательных кредитов - депутат
Политика 22 ноября 2017 21:00
В Азербайджане предлагается увеличить госфинансирование политических партий
Общество 13 ноября 2017 13:56
В обращении Бюро ПА "Евронест" отражен единый подход к вопросу оккупированных территорий - Фуад Мурадов
Точка зрения 4 ноября 2017 17:27
Оккупация Арменией азербайджанских земель – одна из основных причин, препятствующих достижению больших успехов - депутат
Политика 22 сентября 2017 13:40
Новая госпрограмма позволит шире пропагандировать идеологию азербайджанства среди молодежи - Фуад Мурадов
Политика 21 сентября 2017 15:46
Азербайджанский депутат призвал канадских коллег отказаться от визита в Нагорный Карабах
Нагорно-карабахский конфликт 30 августа 2017 20:54
Ответственность за убийство граждан Азербайджана несут и силы, поддерживающие Армению в Европарламенте - Фуад Мурадов (ФОТО)
Политика 5 июля 2017 16:58
Фуад Мурадов: Принципы великого лидера Гейдара Алиева составляют основу стратегии дальнейшего развития Азербайджана
Политика 19 июня 2017 19:57
Резолюция Европарламента не имеет юридической силы, поскольку Азербайджан не член ЕС - депутат
Политика 16 июня 2017 19:18
На заседании бюро ПА Евронест отвергли антиазербайджанскую позицию армянской делегации (ФОТО)
Политика 24 мая 2017 17:05