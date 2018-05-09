Общественность Азербайджана попрощалась с незабвенным Рауфом Талышинским (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду в мечети «Тезе пир» прошла церемония прощания с главным редактором газеты «Эхо» Рауфом Талышинским.

На церемонии выступили представители прессы, общественно-политические деятели.

Уход Рауфа Талышинского очень тяжелая утрата для азербайджанской журналистики, сказал на церемонии прощания председатель Совета печати Афлатун Амашов, который пришел почтить память журналиста.

«Рауф Талышинский сыграл значительную роль в формировании современной азербайджанской журналистики. Рауф действительно был профессиональным журналистом. Работая в газетах «Зеркало» и «Эхо», он сыграл существенную роль в дальнейшем укреплении русскоязычной журналистики в Азербайджане, имел большие заслуги в развитии русскоязычной прессы. Сегодня любой журналист, который работает в газете «Зеркало» или «Эхо», может руководить любым СМИ и готовить материал международного уровня на любую тему. В этом и заключается одна из самых больших заслуг Рауфа Талышинского перед азербайджанской журналистикой», - сказал Амашов.

По его словам, Рауф Талышинский был принципиальным человеком, подходил к событиям с профессиональной точки зрения.

«В то же время он был настоящим интеллигентом. Имя Рауфа Талышинского навсегда останется в азербайджанской журналистике, он никогда не будет забыт», - сказал Амашов.

Члены семьи и близкие Рауфа Талышинского, представители медиа, которые приняли участие в церемонии прощания, поделились своими воспоминаниями о нем.

Известный журналист Рауф Талышинский похоронен на бакинском кладбище «Гурд гапысы («Волчьи ворота»).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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