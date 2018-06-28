Завершилась дипмиссия посла Грузии в Азербайджане

28 июня 2018 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Азербайджане Теймураза Шарашенидзе в связи с завершением его дипломатической миссии, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, по достигнутым за последние годы успехам и перспективам сотрудничества. Было отмечено, что оба государства традиционно демонстрируют солидарность по многим вопросам повестки дня и успешно осуществляют важные проекты, служащие развитию региона.

Шарашенидзе отметил, что за годы своей дипломатической деятельности прикладывал усилия с целью дальнейшего продвижения двусторонних отношений, и поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку инициатив в этом направлении. Посол добавил, что очень любит Азербайджан и покидает страну с самыми приятными и искренними впечатлениями.

Глава МИД Азербайджана отметил вклад Шарашенидзе в развитие отношений стратегического характера между двумя странами, поблагодарил посла и пожелал ему успехов в будущей деятельности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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