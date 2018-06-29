Определена дата начала выдачи гражданам Азербайджана удостоверений личности нового поколения

БАКУ /Trend/ - С 1 сентября гражданам Азербайджана начнут выдаваться удостоверения личности нового поколения.

Это отражено в законопроекте «О внесении изменений в ряд законов Азербайджана в связи со сроками применения удостоверений личности нового поколения гражданина Азербайджана», который обсуждался в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Знакомя депутатов с проектом, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что сроки выдачи гражданам удостоверений личности нового поколения несколько раз менялись.

По его словам, причина заключалась в отсутствии необходимого оборудования для начала этого процесса. «Оборудование доставлено в Азербайджан, и уже установлено в десяти регионах страны», - сказал Гусейнли.

После голосования изменения в ряд законов Азербайджана были приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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