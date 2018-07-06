Энергосистема Азербайджана нуждается в серьезных проверках - депутат

6 июля 2018 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Энергосистема Азербайджана нуждается в серьезных проверках. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Руфат Гулиев, комментируя выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на совещании, проведенном в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

Депутат напомнил, что распоряжением главы государства создана специальная комиссия по расследованию причин аварии. «Комиссия выявит причины произошедшего, поэтому будем ждать ее итогового заключения», - отметил Гулиев.

Депутат добавил, что, несмотря на то, что МЧС неоднократно направляло письма в «Азерэнержи» относительно серьезных недочетов обнаруженных на ТЭС в Мингячевире, в «Азерэнержи» не сочли необходимым учесть в своей деятельности представленные в письмах факты.

«Это большая проблема, когда такая крупная государственная структура как МЧС обращается, однако другая госструктура не реагирует на ее обращения. Или воспринимает, но не выполняет. Считаю, что это пренебрежение, игнорирование. Потому что во всех странах МЧС особая государственная структура. И обычное послание этой структуры приравнивается приказу», - отметил Гулиев.

Депутат добавил, что в своем выступлении глава государства подчеркнул, что все лица, виновные в этой аварии, будут наказаны, чтобы в будущем подобное не повторилось.

Напомним, что 4 июля при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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