БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Черногории Мило Джукановича.

В поздравлении говорится: «Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени всего азербайджанского народа я искренне поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником.

Я считаю, что дружеские отношения между Азербайджаном и Черногорией и наше взаимное сотрудничество будут продолжать развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

В такой приятный день я желаю Вам крепкого здоровья, успехов в вашей деятельности и вечного мира и процветания дружественному народу Черногории»,- говорится в поздравлении главы государства.

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