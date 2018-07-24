БАКУ/Trend/ - В Азербайджане откроется посольство Чили.
Об этом сказала во вторник временный поверенный в делах Колумбии в Азербайджане Марта Галиндо на мероприятии, посвященном Дню независимости Колумбии.
«В прошлом году в Азербайджане было открыто посольство Перу, и во второй половине этого года ожидается открытие посольства Чили. Вместе с такими странами, как Аргентина, Коста-Рика, Куба и Венесуэла, мы здесь представляем Латинскую Америку», - сказала она.
Галиндо выразила удовлетворение тем, что Азербайджан активно развивает взаимодействие со странами Латинской Америки.
(Автор: Ляман Зейналова)
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