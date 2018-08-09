Изучается вопрос наличия граждан Азербайджана среди погибших и пострадавших при повторном землетрясении в Индонезии - МИД

9 августа 2018 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На индонезийском острове Ломбок 9 августа вновь произошло землетрясение. Посольство Азербайджана в Индонезии постоянно контактирует с соответствующими структурами этой страны для выяснения наличия граждан Азербайджана среди погибших и пострадавших при землетрясении.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, среди погибших и пострадавших при землетрясении, произошедшем 6 августа на этой же территории, граждан Азербайджана зарегистрировано не было.

"Госструктуры Индонезии оказывают соответствующую помощь и поддержку иностранным гражданам, находящимся в зоне землетрясения", - сказал Гаджиев.

Он добавил, что граждане Азербайджане, находящиеся в настоящее время в зоне землетрясения, и нуждающиеся в специальной помощи, могут связаться с посольством Азербайджана в Индонезии по номеру "горячей линии" +62 812 89796665 (Руслан Насибов).

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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