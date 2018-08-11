Президент Таджикистана награжден дипломом почётного доктора Университета ADA

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, сегодня был награжден дипломом почётного доктора Университета ADA за укрепление мира и стабильности в Центральной Азии и вклад в развитие отношений между Таджикистаном и Азербайджаном.

Диплом президенту Эмомали Рахмону вручил ректор Университета ADA, замминистра иностранных дел, посол Хафиз Пашаев.

Президент Эмомали Рахмон выступил на мероприятии с речью.

(Автор: Фикрет Долуханов. Текст: Кямаля Сеидова)

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