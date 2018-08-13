Ягланд приветствует решение об освобождении Ильгара Мамедова

13 августа 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поприветствовал решение об освобождении лидера движения REAL Ильгара Мамедова, говорится в понедельник в сообщении Совета Европы.

«Известие о том, что Апелляционный суд города Шеки сегодня вынес решение об освобождении Ильгара Мамедова после более чем пяти лет тюремного заключения, следует приветствовать», - говорится в заявлении Ягланда.

Отметим, что Шекинский апелляционный суд рассмотрел жалобу находившегося в тюремном заключении Ильгара Мамедова. На процессе под председательством судьи Гюндуза Аббасова жалоба была удовлетворена – решение Шекинского суда по тяжким преступлениям изменено и оставшаяся часть наказания заменена на условное без права выезда.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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