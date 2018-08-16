Президент Ильхам Алиев выделил свыше 10 млн манатов на строительство автодороги в Баку

16 августа 2018 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Сангачал-Чеилдаг в Гарадагском районе Баку.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Сангачал-Чеилдаг, соединяющей два населенных пункта с населением шесть тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 11,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Госпогранслужбы орденами и медалями
Политика 13:31
Президент Ильхам Алиев присвоил звания военнослужащим и гражданским лицам Госпогранслужбы
Политика 13:20
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей народной артистки Гюльхар Гасановой
Политика 15 августа 18:29
Президент Ильхам Алиев выделил 20,1 млн манатов на реконструкцию проспекта Бабека в Баку
Политика 15 августа 18:22
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Италии
Политика 14 августа 19:13
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодорог в Физулинском районе
Политика 14 августа 18:44
Лента новостей
Фестиваль азербайджанского кино: комедии, драмы и остросюжетные триллеры
Культура 18:28
Каспийская декларация создаст благоприятный фон для решения карабахского конфликта
Политика 18:12
Трамп заявил о "редком" укреплении доллара
США 18:12
В Азербайджане начался прием на вакантные места в вузах
Общество 18:05
OTT оператор Азербайджана выходит на рынок Европы
ИКТ 18:03
Производитель велосипедов в Азербайджане в ближайшее время планирует начать экспорт
Бизнес 17:55
Назван лучший смартфон года
В мире 17:54
Более половины инвестиций в основной капитал Азербайджана пришлось на внутренние средства
Бизнес 17:51
Казахстан увеличил добычу золота на треть
Бизнес 17:47