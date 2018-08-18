За всеми объектами в азербайджанском секторе Каспия ведется непрерывное наблюдение - Государственная пограничная служба

18 августа 2018 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За всеми объектами, движущимися в азербайджанском секторе Каспийского моря, ведется непрерывное наблюдение с помощью радаров.

Об этом говорится в статье начальника Государственной пограничной службы, генерал-полковника Эльчина Гулиева, опубликованной в официальной прессе.

Гулиев отметил, что за последние годы Азербайджан достиг таких успехов, как выполнение впервые в военно-морской истории страны ночных выстрелов из зенитно-артиллерийских установок и ракетных комплексов, осуществление впервые ночных полетов на вертолете МИ-17.

Начальник госпогранслужбы добавил, что укрепляется материально-техническая база Государственной пограничной службы, закупаются новые вооружения, боевая техника, специальное оборудование, высокоманевренные транспортные средства, устройства для проведения подводных операций и наблюдений, защитные средства.

"Одной из главных целей проводимых тактических учений является создание условий для полного освоения личным составом нового оружия и техники, совершенствование навыков безупречного применения на практике теоретических знаний. Помимо этого, Азербайджан стал одной из трех стран СНГ и единственной в регионе Южного Кавказа, владеющей телекоммуникационным спутником: создана космическая промышленность и выпущен на орбиту национальный спутник, что наряду с другими достижениями создает новые возможности по защите государственных границ", - сказал Гулиев.

Генерал-полковник сказал, что пограничные сторожевые корабли, построенные в "Центре судостроения и судоремонта" Береговой охраны Госпогранслужбы, оснащены совершенным навигационным оборудованием и оборудование связи и радиотехники, ракетами и противоракетными комплексами, а также системами ночного и дневного видения и гидроакустическими приборами.

"В настоящее время за всеми объектами, движущимися в азербайджанском секторе Каспийского моря, ведется непрерывное наблюдение с помощью радаров. Продолжается работа, опирающаяся на международный опыт, по увеличению возможностей контроля в Каспийском море", - отметил Гулиев.

Начальник Службы также отметил, что участие Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в открытии 18 июля 2014 года "Центра судостроения и судоремонта" Береговой охраны Госпогранслужбы, ознакомление в 2015-2018 годах с пограничными сторожевыми кораблями и с недавно введенными в эксплуатацию современными скоростными катерами в этом центре, а также со специальной техникой, является проявлением высокого внимания и заботы со стороны главы государства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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