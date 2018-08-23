МИД: совершаются попытки разместить в Физули и Джабраиле армян из Сирии

БАКУ /Trend/ - 23 августа 1993 года в рамках военной агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики вооружёнными силами Армении были оккупированы Физулинский и Джебраильский районы, находящиеся за пределами бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В результате оккупации Физулинского района 657 его жителей были убиты, 400 стали инвалидами войны, а 181 оказались захвачены в плен и пропали без вести. Среди жителей Джебраильского района около 400 человек были убиты, 177 стали инвалидами войны, а 91 были захвачены в плен и пропали без вести. Жители обоих районов столкнулись с массовой этнической чисткой, а располагавшиеся там объекты государственной и частной собственности были подвергнуты разорению. В настоящее время из 130,9 тыс. жителей Физулинского района около 70 тыс. проживают на его освобождённых территориях, а остальные размещаются в разных регионах Азербайджана в качестве вынужденных переселенцев. Большинство же из 79,9 тыс. жителей Джебраильского района по-прежнему вынуждены существовать в разных частях Азербайджана в качестве переселенцев.

Как и на других оккупированных территориях, в Физулинском и Джебраильском районах, со стороны Армении проводятся разорение, фальсификация, акты вандализма и изменения характерных черт облика материального культурно-исторического наследия азербайджанского народа. В этом ряду на территории Физулинского района можно отметить относящиеся к III тыс. до н.э. археологические памятники Гаракёпектепе близ города Физули, мавзолей Мирали XIII-XIV веков в селе Ашагы Вейсали, мечеть и караван-сарай XVII века в селе Гаргабазар и другие. В Джебраильском районе построенные в XI-XIII веках на реке Аракс Худаферинские мосты, являющиеся памятником мирового значения, а также усыпальница XIII-XIV веков в селе Даг Тумас, средневековые кладбища и другие памятники, расположенные вблизи города Джебраил, подвергались разрушению и грабежам.

Республика Армения, грубо нарушая обязательства, налагаемые на неё Женевскими конвенциями, продолжает совершать такие незаконные действия как изменение географических названий в Физулинском и Джебраильском районах, разграбление находящегося там имущества и поджоги территорий. В особенности в Джебраильском районе ведётся незаконная экономическая активность в области сельского хозяйства и совершаются попытки разместить там лиц армянского происхождения, в том числе армян из Сирии. Постройка армянами на территории Джебраильского района, где они за исключением некоторых единичных случаев никогда компактно не проживали, здания церкви прямо демонстрирует нечистые намерения Армении аннексировать оккупированные азербайджанские территории и придать конфликту религиозный характер.

В резолюции 884 Совета Безопасности ООН была решительно осуждена оккупация города Горадиз Азербайджанской Республики и выражена серьёзная обеспокоенность в связи с гуманитарной катастрофой вдоль южных границ Азербайджана, включая город Горадиз, и изгнанием большого числа мирных жителей с мест их постоянного проживания. В резолюции содержалось требование вывода оккупационных сил в одностороннем порядке из города Горадиз и других оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с «Обновлённым графиком неотложных мер по осуществлению резолюций 822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасности». Хотя в резолюциях Совета Безопасности ООН содержится однозначное требование о выводе оккупационных сил, Армения не выполнила эти требования.

Лишь в результате контрнаступления, осуществлённого Вооружёнными Силами Азербайджанской Республики начиная с 5 января 1994 года, из-под оккупации были освобождены 22 населённых пункта Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

После освобождения высоты Лалатепе близ села Джоджуг Марджанлы в апреле 2016 года и соблюдения тем самым необходимых условий безопасности для проживания в этом селе правительство Азербайджанской Республики обеспечило разминирование территории, восстановление домов, сопутствующей инфраструктуры и последующее достойное возвращение вынужденных переселенцев. Восстановительные работы, проведённые правительством Азербайджанской Республики на освобождённых территориях Физулинского района и в селе Джоджуг Марджанлы, свидетельствуют о решимости Азербайджана освободить и восстановить оккупированные территории, обеспечить безопасное и достойное возвращение туда вынужденных переселенцев.

Оккупация азербайджанских территорий никогда не может привести к преследуемым Арменией политическим результатам. Только вывод вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и изменение основанного на оккупации статус-кво могут открыть возможности для политического урегулирования конфликта, всестороннего регионального сотрудничества и внести вклад в обеспечение устойчивого мира.

Азербайджанская сторона, поддерживая интенсификацию международных усилий по скорейшему урегулированию конфликта, сохраняет за собой право восстановить свою территориальную целостность, суверенитет в пределах международно признанных границ и попранные права своих граждан.

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