Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан придаст импульс двусторонним связям - Вугар Рагимзаде

БАКУ /Trend/ - Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан придаст импульс развитию взаимных связей между странами.

Об этом в пятницу сказал Trend член Политического совета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

Рагимзаде отметил, что сегодня одним из основных направлений внешнеполитического курса Азербайджана являются построение взаимовыгодных связей с Европейским союзом, в том числе со странами-членами ЕС, и дальнейшее углубление и развитие существующих связей.

"Германия является одним из основных центров силы Европы, и эта страна придает особое значение отношениям с Азербайджаном. Наша страна, в свою очередь, заинтересована в еще большем расширении отношений с Германией", - сказал Рагимзаде.

По словам эксперта, существуют прекрасные перспективы новых возможностей для сотрудничества.

Главный редактор сказал, что приезд Анегелы Меркель 25 августа в Азербайджан в рамках визита на Южный Кавказ является важным событием.

"Южно-кавказский регион сегодня находится в центре внимания ведущих государств, мировых центров силы. Одна из главных причин этого связана с глобальными энергетическими проектами, реализуемыми Азербайджаном. Эти проекты приносят мир, стабильность, и в то же время расцениваются как важный фактор в обеспечении энергетической безопасности Европы. С этой точки зрения стоит особо отметить проект "Южного газового коридора", успешно реализуемого по инициативе нашей страны. Данный проект, объединяющий континенты, принесет большую пользу странам-партнерам. Германия также проявляет большой интерес к проекту "Южного газового коридора". Несомненно, что одна из основных тем обсуждения в ходе визита Меркель будет связана именно с энергетическими вопросами", - сказал Рагимзаде.

Рагимзаде добавил, что между Азербайджаном и Германией существует очень активный политический диалог.

"Германия является сторонником скорейшего, справедливого решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права", - сказал главный редактор газеты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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