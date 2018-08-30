В Азербайджане обнародован порядок получения кредитов из Фонда молодежи

БАКУ /Trend/ - Для получения льготного кредита за счет средств Фонда молодежи Азербайджана, азербайджанская молодежь должна обратиться с заявлением в уполномоченную кредитную организацию.

Согласно "Порядку использования средств Фонда молодежи Азербайджана, в том числе предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда", утвержденному указом Президента Ильхама Алиева от 29 августа 2018 года, уполномоченная кредитная организация регистрирует обращение молодежи и представляет ей документ, подтверждающий регистрацию обращения.

Фонд в течение 10 дней проводит экспертизу проектов, представленных для финансирования за счет средств Фонда, и в предусмотренном Совете порядке осуществляет предварительный мониторинг проектов, представленных уполномоченной кредитной организацией.

В зависимости от результатов экспертизы, Фонд принимает решение о принятии или отказе обращений и официально информирует об этом уполномоченную кредитную организацию.

После подписания кредитного соглашения с лицом уполномоченная кредитная организация направляет заявку в Фонд для выделения кредитных средств. Фонд в течение трех дней обеспечивает выделение этих средств уполномоченной кредитной организации.

Уполномоченная кредитная организация ежеквартально, не позже первых пяти банковских дней следующего месяца, сообщает Фонду о лицах, обратившихся с получением льготного кредита.

Льготные кредиты предоставляют в следующих размерах:

от 1000 манатов до 10 000 манатов – малые размеры;

от 10 001 манатов до 25 000 манатов – средние размеры;

от 25 001 манатов до 50 000 манатов – крупные размеры.

Сроки льготных кредитов определяются в нижеследующем порядке:

до одного года – малые размеры;

до трех лет – средние размеры;

до пяти лет - крупные размеры.

Годовая процентная ставка кредитов Фонда – один процент.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.