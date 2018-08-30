Президент Ильхам Алиев поздравил глав ряда стран

30 августа 2018 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Кыргызской Республики - Днем независимости. Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном и впредь будут развиваться и расширяться в обоюдных интересах наших народов. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Кыргызстана - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил XV Верховного правителя Малайзии Султана Мухаммада V.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости. Надеюсь, что азербайджано-малайзийские отношения и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества. B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Малайзии – постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Tринидад и Тобаго, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Полу-Mэй Уикс.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Tринидад и Toбaгo – Днем независимости. В этот знаменательный день выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об удостоверении личности гражданина
Политика 19:18
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия должны приложить дополнительные усилия для увеличения торгового оборота (ФОТО)
Политика 13:26
Президент Ильхам Алиев: Китай является надежным партнером и дружественной для Азербайджана страной
Политика 10:21
Президент Ильхам Алиев внес изменения в положение о заповеднике "Ичеришехер"
Политика 29 августа 22:48
Президент Ильхам Алиев утвердил порядок использования средств Фонда молодежи Азербайджана
Политика 29 августа 20:59
Президент Ильхам Алиев внес изменения в устав Фонда молодежи Азербайджана
Политика 29 августа 19:45
Лента новостей
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
Политика 20:57
В Азербайджане определены категории лиц, для которых по квоте будут выделены рабочие места
Экономика 20:35
ЕАБР профинансирует строительство автозавода в Казахстане
Казахстан 20:16
Туркменистан заключил соглашение с европейской телекоммуникационной компанией
ИКТ 20:12
В Азербайджане изменена учебная нагрузка педагогов образовательных учреждений
Общество 20:10
В Азербайджане пресечен импорт мяса конины в большом количестве
Общество 19:57
В ИВ города Лянкяран поступили обращений о трещинах в более 300 домах
Общество 19:50
В Беларуси планируется создать новую госпрограмму по поддержке предпринимательства
Беларусь 19:43
В ряде школ Азербайджана первый учебный день начнется с 17 сентября
Общество 19:40