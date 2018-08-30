Президент Ильхам Алиев поздравил глав ряда стран

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Кыргызской Республики - Днем независимости. Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном и впредь будут развиваться и расширяться в обоюдных интересах наших народов. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Кыргызстана - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил XV Верховного правителя Малайзии Султана Мухаммада V.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости. Надеюсь, что азербайджано-малайзийские отношения и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества. B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Малайзии – постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Tринидад и Тобаго, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Полу-Mэй Уикс.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Tринидад и Toбaгo – Днем независимости. В этот знаменательный день выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.