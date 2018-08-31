Дислокация полиции вдоль границы с Азербайджаном говорит о серьезных проблемах в армянской армии - МИД

БАКУ /Trend/ - Дислокация полиции вдоль границы с Азербайджаном говорит о наличии серьезных проблем в армянской армии. Об этом в пятницу сказал на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Согласно информации, распространяемой в армянских СМИ, дислокация полиции и внутренних сил вдоль границы с Азербайджаном демонстрирует наличие серьезных проблем с комплектацией личного состава вооруженных сил Армении, нехваткой личного состава", - отметил Гаджиев.

Глава пресс-службы МИД добавил, что такие незаконные действия препятствуют урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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