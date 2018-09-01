Министр обороны Азербайджана встретился с военным атташе Турции

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с завершающим миссию в стране военным атташе Вооруженных сил Турции бригадным генералом Зафером Оджаком, сообщает в субботу минобороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, подчеркнули важность урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта для региона и обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений.

Министр обороны поблагодарил военного атташе Турции за усилия, приложенные в сфере расширения военных связей между двумя странами в период своей деятельности в Азербайджане, и пожелал ему дальнейших успехов.

Выразив признательность за теплый прием, Зафер Оджак подчеркнул, что покидает страну с самыми хорошими воспоминаниями и всегда останется искренним другом азербайджанского государства, народа и Вооруженных сил.

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