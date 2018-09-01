Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на то, что усилия России в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта будут продолжены

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассчитывает на то, что усилия России в деле урегулирования нагорно- карабахского конфликта будут продолжены.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в субботу в Сочи совместно с Президентом России Владимиром Путиным с заявлением для прессы.

«Хотел бы отметить, что среди вопросов, которые мы обсуждали, важное место занимают вопросы региональной безопасности, в первую очередь, урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который длится очень долго и который привел к большим страданиям для азербайджанского народа. Долгие годы международно признанные территории Азербайджана находятся под армянской оккупацией", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что более миллиона азербайджанцев стали беженцами и внутренними переселенцами в результате этого конфликта.

"Скорейшее урегулирование конфликта позволит нашим гражданам вернуться на свои исторические земли, а также принесет мир, стабильность и сотрудничество в наш регион.

Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта, играет важную роль в деле урегулирования. Россия является нашим соседом, нашим историческим партнером и другом, и мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены", - отметил Президент Ильхам Алиев.

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