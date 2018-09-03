Стратегическое партнерство Азербайджана и России: встреча лидеров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан своим географическим расположением, транспортной инфраструктурой, развитой экономикой, традиционными связями с русской культурой представляет огромный интерес и ценность для России. Тем более, что в республике сохраняется бережное отношение к русскому языку, совместной истории, всему тому, что объединяло наши народы на протяжении двух столетий.

Как сообщил Trend в понедельник заместитель председателя Организации ветеранов Азербайджана, полковник запаса, доктор философии по политическим наукам Джалил Халилов, комментируя итоги состоявшейся накануне в Сочи встречи президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина.

"Несомненно, регулярные встречи на высшем уровне придают динамизм межгосударственным отношениям, хотя в данном случае эти отношения имеют фундаментальную основу. Главы обоих государств в своих выступлениях подчеркнули стратегический характер связей двух стран", - сказал зампред Организации ветеранов.

По словам Джалила Халилова, перешедший из сферы бизнеса в политику термин «стратегическое партнерство» означает высшую форму координации деятельности двух стран, взаимовыгодную кооперацию их ресурсов в политических, социальных, культурных, экономических сферах. Взаимоотношение Азербайджана и России в полной мере отвечает духу и содержанию установок стратегического партнерства.

"Радужны перспективы сотрудничества Азербайджана с Россией во многих областях экономики и культуры. Так, идет наращивание инвестиций, торговли, транспортных коммуникаций, расширяются гуманитарные и туристические связи. Российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2017 года увеличился почти на 35 процентов, достигнув 2,5 миллиарда долларов. Россия для Азербайджана остается партнером номер один по импорту товаров ненефтяной сферы. В Азербайджане успешно работает целый ряд российских компаний. Углубляется кооперация в области энергетики, автомобилестроения, химической, фармацевтической промышленности. Огромное международное значение имеют совместные работы по созданию межконтинентального транспортного коридора «Север-Юг», который соединит Южную Азию и Ближний Восток с Европой", - сказал Джалил Халилов.

Примечательно, по его мнению, активное сотрудничество Азербайджана непосредственно с регионами России. Более 70 субъектов Российской Федерации поддерживают экономические, культурные связи с Азербайджаном. Беспрецедентны связи в области науки, образования, литературы и искусства.

Как отметил зампред Организации ветеранов, Азербайджан с пониманием относится к геополитическим интересам России. Россия в свою очередь разделяет озабоченность Азербайджана в связи с проблемой Карабаха, оккупацией Арменией более 20 процентов территории Азербайджана.

"Общественность Азербайджана надеется на более активное участие России в разрешении данного конфликта. Россия могла бы однозначно воздействовать на своего военного союзника – Армению в исполнении резолюций ООН по освобождению захваченных и опустошенных территорий Азербайджана. Мы ждем в этом направлении более решительных шагов со стороны России", - сказал Джалил Халилов.

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