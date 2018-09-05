Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Японии (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с министром иностранных дел Японии Таро Коно.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, министр иностранных дел Японии Таро Коно отметил, что отношения между двумя странами находятся на хорошем уровне, высказал надежду на дальнейшее расширение связей. Таро Коно подчеркнул, что японские компании Itochu и Inpex долгие годы являются паевыми участниками в проектах «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), отметил значение продления срока контракта по АЧГ до 2050 года и выразил уверенность в дальнейшем расширении этого сотрудничества. Министр также сказал, что Япония заинтересована в открытии прямых авиарейсов между двумя странами, что представляет важное значение с точки зрения развития связей в сфере туризма.

Отметив успешное развитие двусторонних отношений между двумя странами, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти связи охватывают политическую, экономическую и другие сферы. Глава государства сказал, что повестка дня нашего сотрудничества очень широкая, большое число японских компаний успешно функционируют в качестве контрактора, инвестора. В то же время глава государства подчеркнул значение определения путей дальнейшего расширения сотрудничества между бизнес-кругами двух стран. Коснувшись туристических возможностей нашей страны, Президент Ильхам Алиев отметил, что с каждым годом растет число туристов, приезжающих в Азербайджан, подчеркнул, что туристическая инфраструктура в республике находится на самом высоком уровне. Глава государства выразил уверенность в том, что визит министра иностранных дел Японии Таро Коно внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

В ходе беседы была подчеркнута необходимость обмена опытом в подготовке кадров, говорилось о важности поощрения и защиты инвестиций в расширении сотрудничества в экономической сфере, отмечен большой потенциал для расширения экономических связей между нашими странами в различных направлениях, в том числе в сельскохозяйственной, туристической и других сферах.

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