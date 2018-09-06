Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бразилии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Бразилии Мишела Темера.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Федеративной Республики Бразилия – Днем независимости. Верю, что отношения между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут развиваться и расширяться на основе дружбы и сотрудничества в соответствии с интересами наших народов. B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Бразилии – постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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