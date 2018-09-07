Механизм обсуждения вопросов безопасности между Азербайджаном и Россией работает без сбоев – МИД

БАКУ /Trend/ - Механизм обсуждения вопросов безопасности между Азербайджаном и Россией работает без сбоев.

Об этом в пятницу сказала на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос Trend о перспективах интенсификации сотрудничества между Россией и Азербайджаном в деле обеспечения региональной безопасности.

«У нас существует соответствующий механизм, например, межмидовские консультации по различным тематикам, в том числе которые предполагают обсуждение вопросов безопасности. Они проходят. Я не уверена, что их надо либо интенсифицировать, либо наоборот, каким-то образом уменьшать их количество и т.д. Этот механизм работает прекрасно. Есть диалог между другими структурами и государственными органами России и Азербайджана, в чью компетенцию непосредственно входит обсуждение вопросов безопасности, и тоже работает без сбоев. Мы взаимодействуем на площадке международных организаций плодотворно по этим вопросам тоже. Поэтому я думаю, что говорить о какой-то необходимости интенсификации в данном случае не надо, потому что все и так достаточно интенсивно работает. Но если с какой-либо стороны будет признана необходимость какому-то конкретному вопросу придать большую тональность, это всегда можно сделать. У нас диалог с Баку прекрасно развивается», - сказала Захарова.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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