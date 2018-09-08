Новые договоренности между Азербайджаном и Хорватией способствуют превращению стратегического партнерства в стратегический союз - эксперт

БАКУ /Trend/ - Новые переговоры между лидерами Азербайджана и Хорватии исторически значимы в связи с тем, что определяют все направления перспективного расширения сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщил Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, комментируя официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию.

Эксперт сказал, что Президент Ильхам Алиев в ходе каждого своего визита осуществляет тактику достижения комплексных договоренностей с главами государств по всем вопросам.

«Это наиболее оптимальный способ, чтобы полностью разъяснить стратегическое партнерство или стратегический союз между государствами. Новейший пример этой тактики, которая на примере нескольких государств исполняется с высоким профессионализмом, мы видим в отношениях с Хорватией», - сказал Гулиев.

Гулиев отметил, что высказанная Президентом Хорватии готовность присоединиться к проекту "Южный газовый коридор" является доказательством того, что Азербайджан очень верно реализует свои стратегические энергетические проекты и находится на правильном пути в области обеспечения энергетической безопасности Европы.

«Поддержка Президентом Азербайджана этого желания Хорватии и приглашение к использованию возможностей транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс, являются стратегическим выбором, гарантирующим большие перспективы. Это также свидетельствует о том, что Хорватия демонстрирует всему миру исключительную важность многолетней деятельности Президента Азербайджана, обеспечивающей объединения посредством различных проектов Центральной Европы с Каспийским бассейном», - добавил Гулиев.

По словам эксперта, рассуждения Колинды Грабар-Китарович о транзитных возможностях Азербайджана для выхода в страны Центральной Азии имеет особое значение и перспективу.

По мнению эксперта, новые соглашения Президента Ильхама Алиева необходимо расценивать как импульс, который откроет новые этапы сотрудничества Азербайджана с НАТО и Европейским союзом.

«Хорватия и Азербайджан становятся друг для друга странами, в которых полностью комплектуются все направления и области стратегического партнерства. В мире не так много таких примеров содержательных двусторонних отношений», - добавил эксперт.

Гулиев также сказал, что одной из стратегически важных направлений для Азербайджана – своего рода обновление деятельности сотрудничества в оборонной сфере.

«В нынешнее время, когда Армения своей неконструктивной позицией подталкивает решение нагорно-карабахского вопроса к военному пути, еще больше увеличивается ценность военного сотрудничества с Хорватией. Новые договоренности с Хорватией также представляют интерес с точки зрения потенциала по превращению стратегического сотрудничества в перспективе в стратегический союз», - добавил эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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