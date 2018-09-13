Эльмар Мамедъяров встретился с председателем ПА НАТО (ФОТО)

13 сентября 2018 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял председателя Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли, говорится в четверг в сообщении МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам связей между Азербайджаном и НАТО, вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Мамедъяров сказал, что Азербайджан имеет надежные и устойчивые партнерские связи с НАТО, привержен работе по поддержке международных миротворческих операций в Афганистане. Министр отметил, что Азербайджан осуществляет связи двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в сферах экономики и инвестиций не только в рамках сотрудничества с НАТО, но и также с Афганистаном.

Глава МИД рассказал собеседнику о крупномасштабных транспортных и энергетических проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, и отметил вклад проекта TAP в энергетическую безопасность Европы.

Председатель Парламентской Ассамблеи высоко оценил связи между НАТО и Азербайджаном и выразил благодарность за успешное сотрудничество, в особенности за последовательный вклад Азербайджана в международный мир и безопасность в рамках проводимой в Афганистане операции.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан готов к субстантивным и интенсивным переговорам по нагорно-карабахскому конфликту - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 12 сентября 15:37
НАТО скорректировала программу мероприятий из-за урагана "Флоренс"
США 11 сентября 17:23
В бундестаге предостерегли немецких военных от участия в конфликте в Сирии
Европа 11 сентября 09:38
В НАТО отреагировали на публикацию о возможном сокращении взносов США
США 11 сентября 07:36
Премьер Македонии считает визит Меркель гарантией вступления страны в ЕС и НАТО
Европа 8 сентября 17:04
В Азербайджане пройдет Неделя НАТО (Эксклюзив)
Политика 7 сентября 21:05
Лента новостей
На Филиппинах более 800 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна "Мангхут"
Другие страны 21:12
«Мобильная глазная клиника» Azercell отправляется в Агдам
Общество 20:47
В Таджикистане сдана в эксплуатацию ГЭС мощностью 1,5 тыс. КВтч
Таджикистан 20:45
В Баку 15 сентября будут изменена схема движения автобусов
Общество 20:38
Bakcell получила очередную награду за активную работу в социальных сетях
ИКТ 20:19
В Азербайджане внесены изменения в порядок работы телекоммуникационных сетей спецназначения
Общество 20:04
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров
Политика 19:51
Дорожная полиция Азербайджана переходит на более современную систему iPatrul
ИКТ 19:47
Американская компания внедрит передовое ПО на STAR и Petkim
Энергетика 19:43