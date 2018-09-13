Эльмар Мамедъяров встретился с председателем ПА НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял председателя Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли, говорится в четверг в сообщении МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам связей между Азербайджаном и НАТО, вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Мамедъяров сказал, что Азербайджан имеет надежные и устойчивые партнерские связи с НАТО, привержен работе по поддержке международных миротворческих операций в Афганистане. Министр отметил, что Азербайджан осуществляет связи двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в сферах экономики и инвестиций не только в рамках сотрудничества с НАТО, но и также с Афганистаном.

Глава МИД рассказал собеседнику о крупномасштабных транспортных и энергетических проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, и отметил вклад проекта TAP в энергетическую безопасность Европы.

Председатель Парламентской Ассамблеи высоко оценил связи между НАТО и Азербайджаном и выразил благодарность за успешное сотрудничество, в особенности за последовательный вклад Азербайджана в международный мир и безопасность в рамках проводимой в Афганистане операции.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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