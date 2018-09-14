Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии полной средней школы номер 28 в Сабунчинском районе Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку состоялась церемония открытия полной средней школы номер 28.
Президент Aзербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе.
Затем глава государства встретился с учителями и учениками школы.
В заключение была сделана фотография на память.
Новость обновляется
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.