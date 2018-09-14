Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии полной средней школы номер 28 в Сабунчинском районе Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку состоялась церемония открытия полной средней школы номер 28.

Президент Aзербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе.

Затем глава государства встретился с учителями и учениками школы.

В заключение была сделана фотография на память.

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