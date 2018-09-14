Турецкие депутаты посетят Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Делегация Великого национального собрания Турции 18-19 сентября будет находиться с визитом в Азербайджане.

Об этом в пятницу на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям сказал председатель комитета Самед Сеидов.

Он отметил, что азербайджано-турецкие отношения носят стратегический характер и важны для безопасности и стабильности региона.

Напомним, что делегация Великого национального собрания Турции во главе с председателем Бинали Йылдырымом уже посещала Баку в августе этого года. В рамках визита он провел обсуждения по развитию двустороннего и регионального сотрудничества, межпарламентских связей между Турцией и Азербайджаном.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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