Президенты Азербайджана и Турции посетили Аллею шехидов в Баку

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу посетили Аллею шехидов в Баку.

Здесь в честь глав государств был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венок к монументу «Вечный огонь» в честь героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Родины.

Затем Президенты Азербайджана и Турции, посетив памятник, воздвигнутый в память о турецких солдатах, возложили венок к его подножию.

Главы государств оставили запись в Памятной книге.

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