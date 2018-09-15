Торжественный парад по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ /Trend/ - В субботу стартовал торжественный парад по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

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