Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В субботу после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.

На встрече было отмечено успешное развитие отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, подчеркнуто значение глобальных проектов, совместно осуществляемых нашими странами. Был отмечен вклад визита Президента Турции в расширение сотрудничества. Было подчеркнуто, что парад, проводимый в столице по случаю 100-летия освобождения Баку от оккупации, является важным событием в истории наших связей.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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