Освобождение Баку в 1918 г. - чрезвычайно важное событие в истории Азербайджанской государственности - ученый

БАКУ /Trend/ - Освобождение Баку 15 сентября 1918 года - чрезвычайно важное событие в истории Азербайджанской государственности.

Об этом в субботу сказал Trend завотделом Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по политическим наукам, доцент Эльшад Мирбашир оглу.

Ученый отметил, что в тот период и в регионе, и в мире происходили сложные процессы.

«И создать независимое государство в этих условиях было очень сложно и даже невозможно. Но, несмотря на это, после отставки Закавказского сейма была создана Азербайджанская Демократическая Республика. Естественно, что существование государства требует, прежде всего, наличия всех необходимых условий, которые позволили бы сохранить его существование. Среди этих условий центральное место занимал фактор столицы», - сказал завотделом.

Мирбашир оглу считает, что оккупация Баку ставила под вопрос дальнейшую судьбу новосозданной АДР.

Доктор философии добавил, что Баку имел большое стратегическое значение в силу географического расположения, торгово-экономического потенциала и самое главное - политического веса. Находясь на каспийском побережье, город располагался на основных коммуникационных линиях того времени.

«С этой точки зрения и большевики, и англичане во что бы то ни стало пытались удержать Баку в своих руках. Потому что это позволило бы направлять все процессы, происходящие на азербайджанских территориях, и в то же время создавало удобный выход в Среднюю Азию, что в последующие годы обусловило бы получение серьезных политических и экономических дивидендов», - сказал Мирбашир оглу.

По его словам, на фоне всего этого освобождение Баку от оккупации при непосредственной военной поддержке Кавказской исламской армии, возглавляемой Нуру пашой, должно расцениваться как золотая страница в истории Азербайджанской государственности. Именно после освобождения Баку от оккупации новое государство получило возможность функционировать в разных сферах.

«К примеру, принятие действенных шагов по созданию национальной армии, формированию системы образования и т.д. стало возможно после переезда правительства в Баку», - сказал завотделом.

Ученый напомнил, что сегодня исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от оккупации.

«За это время в мире произошли сложные и противоречивые процессы. Но историческая справедливость восторжествовала, и это выражается в сегодняшней дружбе и братстве между такими абсолютно независимыми и сильными государствами, как Азербайджан и Турция. Эти две братские страны вновь рядом друг с другом», - сказал в заключение ученый.

Отметим, что 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается, и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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