Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в параде, посвященном 100-летию освобождения Баку (версия 2)

15 сентября 2018 20:21 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:43)

БАКУ /Trend/ - В субботу на площади Азадлыг столицы Азербайджана прошел парад, посвященный 100-летию освобождения города Баку.

В параде приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президентам Азербайджана и Турции.

Главы государств поприветствовали солдат.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Турции и Азербайджана.

Прозвучали песни «Чырпынырды Гара дениз» («Бушевало Черное море») и «Азербайджан».

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде.

Затем выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Парад продолжили колонны автомобильной техники специального назначения, бронетанковой техники, системы вооружения противовоздушной обороны, артиллерийских орудий и оперативно-тактических ракетных систем.

Известный ансамбль «Мехтеран» Вооруженных сил Турции под звуки военного марша «Мехтер» вступил на площадь Азадлыг. Ансамбль «Мехтаран», Встав напротив трибуны, исполнил «Марш аскера».

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Проведенные в 1918 году Кавказской исламской и Азербайджанской армиями операции заложили основу сегодняшней независимости Азербайджана - Эрдоган
Политика 20:56
Нагорно-карабахский вопрос, являющийся самой большой проблемой Азербайджана, в той же степени является проблемой и для нас - Эрдоган
Политика 20:48
Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались на память с участниками парада
Политика 20:15
Президент Ильхам Алиев: Придет день и государственный флаг Азербайджана будет поднят на все еще находящихся под оккупацией землях
Политика 20:03
Завершился официальный визит президента Турции в Азербайджан
Политика 19:53
Президент Ильхам Алиев: Достигнутые Азербайджаном большие успехи показывают, что у страны блестящее будущее
Политика 19:47
Лента новостей
Число жертв крушения парома у берегов Индонезии возросло до 13
Другие страны 21:09
Проведенные в 1918 году Кавказской исламской и Азербайджанской армиями операции заложили основу сегодняшней независимости Азербайджана - Эрдоган
Политика 20:56
Нагорно-карабахский вопрос, являющийся самой большой проблемой Азербайджана, в той же степени является проблемой и для нас - Эрдоган
Политика 20:48
Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались на память с участниками парада
Политика 20:15
Сегодня мы отмечаем день большой победы - зритель
Общество 20:12
Президент Ильхам Алиев: Придет день и государственный флаг Азербайджана будет поднят на все еще находящихся под оккупацией землях
Политика 20:03
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура
Другие страны 19:53
Завершился официальный визит президента Турции в Азербайджан
Политика 19:53
Президент Ильхам Алиев: Достигнутые Азербайджаном большие успехи показывают, что у страны блестящее будущее
Политика 19:47