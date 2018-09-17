Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию градостроительной деятельности

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию градостроительной деятельности.

Согласно указу, местные органы исполнительной власти дают разрешение на строительство только при наличии заключения Госкомитета градостроительства и архитектуры о соответствии проекта строительства градостроительным документам.

Кабинету министров поручено с учетом передового международного опыта в течение трех месяцев подготовить предложения по механизму обеспечения соблюдения в архитектурных решениях проектов строительства зданий, на строительство которых требуется разрешение, архитектурного стиля соответствующей территории, и представить Президенту Азербайджана.

Также Кабинету министров поручено в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана.

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