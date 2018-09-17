Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию градостроительной деятельности

17 сентября 2018 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию градостроительной деятельности.

Согласно указу, местные органы исполнительной власти дают разрешение на строительство только при наличии заключения Госкомитета градостроительства и архитектуры о соответствии проекта строительства градостроительным документам.

Кабинету министров поручено с учетом передового международного опыта в течение трех месяцев подготовить предложения по механизму обеспечения соблюдения в архитектурных решениях проектов строительства зданий, на строительство которых требуется разрешение, архитектурного стиля соответствующей территории, и представить Президенту Азербайджана.

Также Кабинету министров поручено в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандумы взаимопонимания между Азербайджаном и Сербией
Политика 19:13
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию свободной экономической зоны Алят
Политика 18:50
Президент Ильхам Алиев поздравил чилийского коллегу
Политика 18:49
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги Масазыр-Новханы
Политика 18:38
Президент Ильхам Алиев принял главного редактора китайского информагентства "Синьхуа"
Политика 12:35
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии принятия присяги молодыми солдатами Службы государственной безопасности Азербайджана (ФОТО)
Политика 16 сентября 11:15
Лента новостей
Азербайджан может получить статус наблюдателя в ШОС
Политика 19:55
Бредовыми заявлениями Пашинян приближает конец своей власти – азербайджанский депутат
Политика 19:39
Там, где живет мугам: концерт Нисбет Садраевой (ФОТО)
Культура 19:19
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандумы взаимопонимания между Азербайджаном и Сербией
Политика 19:13
Азербайджанская инвесткомпания увеличит капитал
Бизнес 19:05
Министр обороны Азербайджана поручил принимать более жесткие меры против обстрелов со стороны армянских войск (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 18:58
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию свободной экономической зоны Алят
Политика 18:50
Президент Ильхам Алиев поздравил чилийского коллегу
Политика 18:49
Казахстан увеличил производство автомобилей
Казахстан 18:44