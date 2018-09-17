Джеймс Аппатурай: НАТО приветствует вклад Азербайджана в международную безопасность

17 сентября 2018 23:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - НАТО приветствует вклад Азербайджана в международную безопасность

Об этом сказал специальный представитель НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в интервью для спецпроекта грузинской телекомпании “STV” “Пограничная ZONA”.

“Азербайджан — это наш последовательный партнер. Мы всегда приветствуем их вклад в международную безопасность в принципе и усилия НАТО в Афганистане”, - сказал Аппатурай.

Он напомнил, что Азербайджан также предоставлял НАТО транзитные возможности в рамках миротворческой миссии организации в НАТО, а также оказывает поддержку другими путями.

“У нас хорошее сотрудничество, и я рассчитываю на его продолжение”, - добавил спецпредставитель.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан может получить статус наблюдателя в ШОС
Политика 17 сентября 19:55
Министр обороны Азербайджана поручил принимать более жесткие меры против обстрелов со стороны армянских войск (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 17 сентября 18:58
Азербайджанская компания ввела в эксплуатацию предприятие по производству сухофруктов
Бизнес 17 сентября 17:47
Президент Македонии рассказал о развитии отношений с США
Европа 17 сентября 17:09
Зампредседателя парламента Ирана посетит Азербайджан
Политика 17 сентября 16:51
В Азербайджане выросла добыча нефти
Энергетика 17 сентября 16:34
Лента новостей
В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей музыкальной культуры (ФОТО)
Культура 17 сентября 22:59
Путин назвал переговоры с Эрдоганом содержательными и конструктивными
Турция 17 сентября 22:15
Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию градостроительной деятельности
Политика 17 сентября 19:59
Азербайджан может получить статус наблюдателя в ШОС
Политика 17 сентября 19:55
Бредовыми заявлениями Пашинян приближает конец своей власти – азербайджанский депутат
Политика 17 сентября 19:39
Там, где живет мугам: концерт Нисбет Садраевой (ФОТО)
Культура 17 сентября 19:19
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандумы взаимопонимания между Азербайджаном и Сербией
Политика 17 сентября 19:13
Азербайджанская инвесткомпания увеличит капитал
Бизнес 17 сентября 19:05
Министр обороны Азербайджана поручил принимать более жесткие меры против обстрелов со стороны армянских войск (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 17 сентября 18:58