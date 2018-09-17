Джеймс Аппатурай: НАТО приветствует вклад Азербайджана в международную безопасность

БАКУ /Trend/ - НАТО приветствует вклад Азербайджана в международную безопасность

Об этом сказал специальный представитель НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в интервью для спецпроекта грузинской телекомпании “STV” “Пограничная ZONA”.

“Азербайджан — это наш последовательный партнер. Мы всегда приветствуем их вклад в международную безопасность в принципе и усилия НАТО в Афганистане”, - сказал Аппатурай.

Он напомнил, что Азербайджан также предоставлял НАТО транзитные возможности в рамках миротворческой миссии организации в НАТО, а также оказывает поддержку другими путями.

“У нас хорошее сотрудничество, и я рассчитываю на его продолжение”, - добавил спецпредставитель.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.