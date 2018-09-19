Проверена боеспособность участвующих в военных учениях частей и техники азербайджанской армии (ФОТО)

19 сентября 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил боеготовность и боеспособность личного состава, боевой техники, авиации, ракетных и артиллерийских установок воинских частей, размещенных в полевых условиях в зонах проведения учений, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

Согласно плану широкомасштабных учений, министр обороны, посетив командные пункты управления и учебные точки на различных полигонах, созданных в соответствии с условиями, приближенными к боевым, дал соответствующие указания в связи с участием в учениях личного состава, вооружения и военной техники, а также точным выполнением задач и распоряжений.

Учения продолжаются.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 17 сентября начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям, которые продлятся до 22 сентября, привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Проверена боеготовность подразделений ВС Азербайджана, расположенных в горной местности (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 18 сентября 18:51
Участвующие в учениях войска Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18 сентября 13:06
Российский Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО
Россия 18 сентября 12:00
Подразделения ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 18 сентября 11:32
В ходе учений войска Азербайджана проводят мероприятия по подготовке к бою (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18 сентября 11:09
Глава минобороны Азербайджана находится в зоне военных учений (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 17 сентября 17:10
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Губинском районе
Политика 18:04
Путин и Меркель обсудили преодоление негативных тенденций на мировых рынках
Россия 18:03
Азербайджанская компания заморозила проект разработки гибридного дрона
ИКТ 18:00
На дороге Баку-Губа-госграница с Россией будет ограничено движение
Общество 17:59
Третий аэропорт в Стамбуле станет центром карго перевозок
Бизнес 17:55
Сиявуш Новрузов: Пашинян хочет устроить шоу, представляя героем отдыхающего в пятизвездочных отелях сына
Политика 17:52
Ливан соболезнует в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии
Арабские страны 17:24
Китайские инвесторы реализуют шелководческий проект в регионе Узбекистана
Бизнес 17:23
На полях ГА ООН Макрон встретится с Трампом и Роухани
Европа 17:21