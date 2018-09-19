Проверена боеспособность участвующих в военных учениях частей и техники азербайджанской армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил боеготовность и боеспособность личного состава, боевой техники, авиации, ракетных и артиллерийских установок воинских частей, размещенных в полевых условиях в зонах проведения учений, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

Согласно плану широкомасштабных учений, министр обороны, посетив командные пункты управления и учебные точки на различных полигонах, созданных в соответствии с условиями, приближенными к боевым, дал соответствующие указания в связи с участием в учениях личного состава, вооружения и военной техники, а также точным выполнением задач и распоряжений.

Учения продолжаются.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 17 сентября начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям, которые продлятся до 22 сентября, привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.