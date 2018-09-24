В азербайджанской армии стартовали соревнования на звание «Лучшая танковая рота» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2018 год, в азербайджанской армии начались соревнования на звание «Лучшая танковая рота», говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства, распространенном в понедельник.

Основной целью проведения соревнований является совершенствование боевых навыков и повышение профессионализма личного состава.

Комиссия, созданная для точного подсчета и оценки результатов, будет принимать зачеты у экипажей, участвующих в соревнованиях, по тактической и физической подготовке, а также навыкам стрельбы и вождения.

По итогам подсчета общих результатов будут награждены победители соревнований «Лучшая танковая рота».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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