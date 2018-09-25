Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в конференции "100-летие создания АДР и отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник во Дворце Джустиниани в Риме прошла конференция, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и отношениям стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией.

В мероприятии приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Сената Италии Мария Элизабетта Альберти-Казеллати.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на конференции с речью.

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