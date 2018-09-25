Выставка ADEX-2018 является важным мероприятием с точки зрения демонстрации военного потенциала Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Международная оборонная выставка ADEX-2018 является важным мероприятием с точки зрения демонстрации военного потенциала, военной силы Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), политолог Эльман Насиров.

По его словам, Азербайджан не только проводит международные гуманитарные форумы, межкультурный диалог, другие важные мероприятия, но и принимает значимые международные мероприятия в военной сфере.

«В мире растет интерес к третьей Азербайджанской международной выставке ADEX-2018, открывшейся сегодня в столице. Постоянное увеличение числа компаний-участниц выставки может расцениваться как подтверждение этому», - сказал политолог.

Депутат сказал, что ускоренно развивается военно-промышленный комплекс Азербайджана.

«В стране производится 1200 наименований военной продукции. Эта продукция также демонстрируется на выставках, проводимых в зарубежных странах. Выставка ADEX-2018 является очень важным мероприятием с точки зрения демонстрации военного потенциала, военной силы, продукции военного назначения. Именно под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева вопросам военного строительства, усиления нашей армии уделяется особое внимание», - добавил Насиров.

По его словам, не случайно, что военные затраты в государственном бюджете на 2018 год стоят на первом месте и составляют примерно 2,7 миллиарда манатов.

«Эта выставка еще продемонстрировала всему миру, что Азербайджан обладает сильной экономикой, в стране формируется сильный военно-промышленный комплекс. Азербайджан не только производит военную продукцию, но также стал ее экспортером», - отметил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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