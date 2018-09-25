Минобороны и министерство оборонной промышленности Азербайджана подписали меморандум

25 сентября 2018 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны и министерство оборонной промышленности Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании в сфере оснащения новыми средствами связи, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Документ в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2018", проводимой в Бакинском экспоцентре, подписали во вторник министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и замминистра оборонной промышленности Яхья Мусаев

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