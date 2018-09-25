Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с помощником госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Уэссом Митчеллом, говорится во вторник в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Стороны обменялись мнениями по многим вопросам повестки двустороннего сотрудничества.
На встрече также обсуждались региональные и международные вопросы, представляющие взаимные интерес.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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