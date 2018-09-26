Азербайджан и Украина успешно сотрудничают по многим направлениям - посол

26 сентября 2018 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Украина успешно сотрудничают по многим направлениям.

Об этом в среду сказал посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко на мероприятии, посвященном 27-летию независимости Украины.

Посол отметил, что в Азербайджане работает много компаний с украинским капиталом. В то же время, он отметил, что в ближайшее время в Азербайджане начнется строительство фармацевтического завода компании «Индар».

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной в первой половине 2018 года составил 343,87 миллиона долларов, в том числе 146,57 миллиона долларов - экспорт азербайджанской продукции.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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