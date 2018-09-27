Азербайджан и Израиль приступили к производству нового БПЛА (ФОТО)

27 сентября 2018 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приступил к производству нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Pegasus 120".

Новый беспилотник производится совместно с израильской компанией "Aeronautics" на предприятии "Azad Systems".

"Pegasus 120" способен перевозить до 75 килограммов грузов военного и гражданского назначения на расстояние до 40 километров. БПЛА может совершать полет вместе с грузом, оставаясь в воздухе в течение 45 минут.

БПЛА "Pegasus 120" демонстрируется на третьей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018.

Отметим, что 25 сентября в Бакинском экспоцентре открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018. которая продлится до 27 сентября.

В выставке участвуют 224 компании, представляющие 29 стран мира.

В целом география выставки вместе с компаниями и структурами охватывает 44 страны. В павильонах демонстрируются современное вооружение и техника.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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