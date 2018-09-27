Глава МИД Азербайджана встретился в Нью-Йорке с генсеком ОИС

БАКУ /Trend/ - В рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмедом аль-Усеймином, говорится в четверг в сообщении МИД Азербайджана.

Между сторонами состоялся обмен мнениями по возможностям дальнейшего развития связей и сотрудничества между ОИС и Азербайджаном, Контактной группе ОИС в связи с агрессией Армении против Азербайджана и по мероприятиям, которые будут проведены в рамках этого, а также вопросы повышения роли ОИС как стратегического партнера ООН в сохранении мира и безопасности.

Глава МИД Азербайджана также встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Зайдом аль Нахьяном, министром иностранных дел Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым и министром иностранных дел Гондураса Марией Долорес Агуэро Лара.

В ходе встреч обсуждались перспективы развития сотрудничества между странами, вопросы взаимного сотрудничества и поддержки в рамках международных организаций, а также вопросы по повестке дня 73-й Генеральной Ассамблеи ООН, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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