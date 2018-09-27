Глава МИД Азербайджана встретился в Нью-Йорке с генсеком ОИС

27 сентября 2018 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмедом аль-Усеймином, говорится в четверг в сообщении МИД Азербайджана.

Между сторонами состоялся обмен мнениями по возможностям дальнейшего развития связей и сотрудничества между ОИС и Азербайджаном, Контактной группе ОИС в связи с агрессией Армении против Азербайджана и по мероприятиям, которые будут проведены в рамках этого, а также вопросы повышения роли ОИС как стратегического партнера ООН в сохранении мира и безопасности.

Глава МИД Азербайджана также встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Зайдом аль Нахьяном, министром иностранных дел Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым и министром иностранных дел Гондураса Марией Долорес Агуэро Лара.

В ходе встреч обсуждались перспективы развития сотрудничества между странами, вопросы взаимного сотрудничества и поддержки в рамках международных организаций, а также вопросы по повестке дня 73-й Генеральной Ассамблеи ООН, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эльмар Мамедьяров: Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будут продолжены в октябре
Политика 08:00
В Нью-Йорке прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении (ФОТО)
Политика 03:55
Новое руководство Армении своими противоречивыми заявлениями показывает нежелание урегулировать нагорно-карабахский конфликт - глава МИД Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 01:26
Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с помощником госсекретаря США
Политика 25 сентября 20:46
Бакинский международный торговый порт повысит транзитную способность стран региона - министр
Экономика 25 сентября 18:28
Мамедъяров: До 2020 года Азербайджан планирует поставить газ с месторождения «Шах Дениз» в Европу
Энергетика 25 сентября 12:24
Лента новостей
В Шамахинском районе завершается реконструкция автодороги
Общество 17:11
Цены на азербайджанскую нефть незначительно снизились на фоне коррекции
Энергетика 17:04
Азербайджан и Башкортостан договорились об обмене специалистами в области образования
Азербайджан 17:04
Узбекистан и Таджикистан будут совместно выпускать спецтехнику
Бизнес 17:02
Завершился рабочий визит Владимира Путина в Азербайджан (ФОТО)
Политика 17:00
Владимир Путин встретился с членами российской сборной на Чемпионате мира по дзюдо в Баку
Политика 16:57
Обнародован победитель тендера на оказание транспортных услуг в третьем аэропорту Стамбула
Бизнес 16:56
От должности освобожден директор НИИ кардиологии минздрава Азербайджана
Общество 16:50
Азербайджан является домом для десятков тысяч армян – заявление на ГА ООН
Политика 16:49