Расследование по аварии на ТЭС в Мингячевире продолжается - генпрокурор

28 сентября 2018 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Расследование по аварии, произошедшей на Азербайджанской ТЭС в Мингячевире, продолжается. Об этом в пятницу сказал журналистам Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

Он отметил, что специалисты проводят осмотр сооружений и установок ТЭС. «Следователи и сегодня находятся на месте происшествия. Безусловно, сначала устанавливаются серьезные материальные нарушения, факты халатности. Следствие началось недавно. О его результатах будет сообщено дополнительно. Главная наша задача совместно с новым руководством «Азерэнержи» в том, чтобы на электростанции за короткие сроки были проведены ремонтно-восстановительные работы, и в будущем такие происшествия не повторялись», - сказал Гаралов.

Напомним, что на трансформаторе одной из подстанций, расположенной в Мингячевире электростанции ООО «Азербайджанская ТЭС», 3 июля 2018 года произошла авария. В результате аварии наблюдались серьезные проблемы в энергетической системе Азербайджана, в 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, произошли перебои в обеспечении электроэнергией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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