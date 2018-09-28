В связи с разрушением моста в Гекчайском районе государству возмещен ущерб в размере около 10 млн манатов - генпрокурор

БАКУ /Trend/ - В связи с разрушением моста в Гекчайском районе государству возмещен ущерб в размере около 10 миллионов манатов, сказал в пятницу журналистам Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

"По факту разрушения моста к уголовной ответственности привлечены семь человек. Уголовное дело в отношении конкретных лиц было возбуждено на основании жалобы, еще до разрушения моста", - сказал он.

По словам Гаралова, пять из них - юридические, два – физические лица.

«В настоящее время идет следствие. Генеральная прокуратура совместно с министерством экологии и природных ресурсов проводит расследования по республике. В этой сфере выявлены многочисленные правонарушения. В связи с этими нарушениями в суды направлены 17 уголовных дел, выплачено около десяти миллионов манатов ущерба, нанесенного государству. Работа в этом направлении продолжается», - сказал он.

Напомним, что 2 июня во время сильного ливня в Гекчайском районе на 217-м километре дороги Баку-Шамахы-Евлах обрушился мост. В результате этого государству был нанесен ущерб в размере трех миллионов манатов.

В связи с этим, согласно поручению главы государства, был проведен мониторинг 81-го из почти 250 песчано-гравийных карьеров, действующих в отдельных городах и районах страны. Стало известно, что были грубо нарушены установленные законодательством стандарты, нормативы, правила и условия лицензирования, под серьезной угрозой оказались сети водоснабжения, гидротехнические сооружения, русла рек подверглись эрозии.

Расследование показало, что 14 карьеров занимались незаконным производством песка и гравия, не имея лицензии и других соответствующих документов, еще 41 карьер, вопреки решению Кабинета министров о прекращении эксплуатации месторождений, продолжил свою работу, в итоге государству был нанесен ущерб в размере более 16 миллионов манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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