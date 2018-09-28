Между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммита СНГ состоялся разговор

28 сентября 2018 23:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, распространённом в пятницу.

Как отмечается в сообщении, стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами, сказано в сообщении пресс -службы Президента Азербайджана.

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