На предстоящей сессии ПА ОБСЕ будет поднят вопрос освобождения азербайджанских заложников - вице-спикер

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация озвучит на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Кыргызстане мнения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также освобождению азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Об этом в среду сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова.

Она отметила, что вопрос об азербайджанских заложниках Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве, взятых в заложники армянской стороной, постоянно поднимается в рамках международных мероприятий, делаются призывы по освобождению азербайджанцев, осужденных «законами» незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях.

«К сожалению, в вопросе их освобождения пока продвижений нет», - сказала вице-спикер.

По словам Мурадовой, без конкретных механизмов и реального давления озвученные мнения остаются неуслышанными. «Тем не менее, считаю, что нельзя допускать, чтобы вопрос был снят с повестки дня. Азербайджан до конца будет держать в центре внимания этот вопрос. И необходимо стараться, чтобы были приняты серьезные меры по возвращению в родные очаги людей, чьи возможности передвижения на территории своей страны ограничены», - сказала она.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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