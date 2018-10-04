Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств подчеркнул роль Азербайджана в развитии организации (ФОТО)

4 октября 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг принял нового генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Мамедъяров поздравил Амреева с избранием генеральным секретарем.

Амреев отметил, что приложит все усилия по дальнейшему развитию Совета на основе решений, принятых главами государств. Генсек выразил надежду, что Азербайджан всегда будет опорой в этой работе. В этой связи он отметил, что учреждение в 2009 году Тюркского совета на саммите в Нахчыване имеет историческое значение.

В ходе встречи было отмечено, что существует большой потенциал для еще большего развития торгово-экономических связей и связей в сфере туризма между двумя странами. Также обсуждалась работа по углублению сотрудничества Тюркского совета с ООН и другими международными организациями.

Мамедъяров пожелал Амрееву успехов в его деятельности и добавил, что Азербайджан в будущем также продолжит вносить вклад в работу Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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