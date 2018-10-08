Позиция Затулина противоречит официальной политической позиции России - депутат

БАКУ /Trend/ - Зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин не впервые демонстрирует поддержку захватнической политики Армении и армянского сепаратизма, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что прежде всего, такая позиция Затулина противоречит позиции политической фракции, членом которой он является, и официальной политике России. Азербайджан и Россия - партнеры, имеющие древние исторические корни.

"В настоящее время отношения между двумя странами находятся на уровне стратегического союзничества. Если бы в регионе не было взаимных связей и совместных мер безопасности между Азербайджаном и Россией, то не могло быть и речи о региональной безопасности и совместной безопасности двух стран. Совсем недавно на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе еще раз были обсуждены вопросы обеспечения безопасности государств СНГ, углубления экономических связей, усиления сотрудничества в гуманитарной, культурной и военной областях", - сказал Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что на фоне поддержки вышеперечисленного президентом России Владимиром Путиным безответственные высказывания Затулина должны расцениваться также как заявление против официальной политики России.

"Потому что Российская Федерация признает территориальную целостность Азербайджана и является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Очень жаль, что Затулин, не учитывая всего этого, продолжает под влиянием армянского лобби поддерживать сепаратистов. Мы знаем, что это не первый случай. В свое время он принимал участие в качестве "наблюдателя" в политическом шоу, организованном сепаратистским режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, и озвучивал заявления в поддержку захватчиков. Было бы хорошо, если бы Затулин будучи в Армении и Нагорном Карабахе, поинтересовался, есть ли там его соотечественники, как они живут и каково там отношение к русскому языку и культуре? Ведь одна из занимаемых Затулиным должностей в Госдуме - это заместитель председателя комитета по связям с соотечественниками, живущими за пределами России. Уверен, что он не смог бы найти ни одного представителя русской нации ни в Армении, ни в Карабахе, если бы даже поискал. Что касается отношения к русской культуре и русскому языку, он увидел бы как агрессивно относятся армяне к этой культуре и этому языку. Потому что найти русского в стране, в которой установили памятник фашисту Нжде Гарегину, очень сложно", - сказал депутат.

Он добавил, что в настоящее время Армения, получая поддержку в России таких людей, как Затулин, пытается оправдать свою захватническую политику.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.