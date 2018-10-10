МИД Азербайджана: Армения намерена нанести вред усилиям Франции по мирному урегулированию конфликта

10 октября 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представление оккупированного Нагорно-карабахского региона Азербайджана в армянском павильоне в «Городке Франкофонии», открывшимся в Ереване 9 октября в рамках XVII саммита организации Франкофонии, проводимой в Армении - очередной провокационный шаг, служащий продолжению захватнической политики этой страной. Об этом говорится в сообщении МИД, распространенном в среду.

В сообщении говорится, что этот шаг явно демонстрирует, что Армения хочет использовать организацию Франкофонии в политических целях: «Хотелось бы подчеркнуть, что подобные деяния Армении, совершившей военную агрессию и оккупировавшей земли Азербайджана, грубо нарушающей нормы и принципы международного права, Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт, противоречат уставу организации Франкофонии, целям и намерениям организации. Попытки Армении политизировать повестку организации Франкофонии показывают, что эта страна хочет скрыть свою захватническую и оккупационную политику, и намерена нанести вред усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта, и в том числе, усилиям Франции, являющейся инициатором организации Франкофонии».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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